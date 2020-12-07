В Италии выставили на продажу дома «за чашку кофе»

https://static.news.ru/photo/eb7769da-388d-11eb-8cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Facchini/imageBROKER.com/Global Look Press

Количество городов и деревень, которые хотят возродиться с помощью иностранного инвестирования, стремительно растёт в Италии. В провинциях стартовала акция «один дом за чашку кофе». Последней в ней начала участвовать провинция Молизе.

Покупателю предлагается приобрести дом за $1. Человек должен будет вложить существенные средства, чтобы привести жильё в порядок. Некоторые объекты продаются через аукционы. Жильё получает тот участник торгов, который даст больше денег.

Как пишут «Аргументы недели», эксперты по недвижимости предупреждают, что даже отремонтированные дома в итальянских деревнях крайне сложно продать. Помимо затрат на ремонт люди должны потратить средства на услуги нотариуса и юриста, а также уплатить налоговые сборы. Дома могут приобрести в собственность граждане любого государства, при этом покупка недвижимости не означает получения итальянского гражданства.

Наибольшего успеха добились власти города Гаджи, где иностранцы владеют более чем сотней зданий. Они реконструировали старинные дома, открыли гостиницы, рестораны и небольшие предприятия, что способствовало появлению рабочих мест и улучшению жизни людей.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме разрабатывают меры помощи обманутым дольщикам, которые приобрели в недостроенном доме нежилые помещения или апартаменты. Парламентарий Николай Николаев рассказал, что на решение проблемы обманутых дольщиков в ближайшие три года планируется выделить порядка 50 млрд рублей. Эти деньги предусмотрены для обеспечения жильём или компенсации владельцам жилых помещений. Меры помощи не распространяются на дольщиков, купивших помещения на первых этажах под свой бизнес или апартаменты. Депутаты планируют ликвидировать этот законодательный пробел.