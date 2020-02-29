https://static.news.ru/photo/d7408f06-5b1a-11ea-bfee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

По состоянию на вечер, 29 февраля, в Италии зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек скончались, 50 заболевших выздоровели.

Эти данные озвучил глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, передаёт ТАСС. По его словам, более 100 инфицированных — около 10% от общего числа — находятся в отделении интенсивной терапии.

Как писал NEWS.ru, днём ранее, 28 февраля, в Италии были официально подтверждены 821 случай заражения коронавирусной инфекцией и 21 летальный исход.

Во всём мире к 28 февраля COVID-2019 поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очагом заражения по прежнему является административный центр китайской провинции Хубэй город Ухань.