По состоянию на вечер, 29 февраля, в Италии зафиксировано 1049 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек скончались, 50 заболевших выздоровели.
Эти данные озвучил глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли,
Как писал NEWS.ru, днём ранее, 28 февраля, в Италии были официально подтверждены 821 случай заражения коронавирусной инфекцией и 21 летальный исход.
Во всём мире к 28 февраля COVID-2019 поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очагом заражения по прежнему является административный центр китайской провинции Хубэй город Ухань.
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