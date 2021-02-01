В Италии вакцинация от COVID-19 оказалась под угрозой

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Вакцинация населения Италии от коронавируса оказалась под угрозой из-за проблем с поставками вакцин. Об этом сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури.

По его словам, на сегодняшний день количество поставленных препаратов в стране на 60% меньше, чем было запланировано, передаёт издание Cosenza Channel.

Мы начали план по вакцинации по схеме, которая предусматривала поставку в Италию 28,6 миллиона доз вакцины. Сейчас же мы работаем по схеме, согласно которой будут поставлены 11,2 миллиона доз, — сообщил комиссар.

В последние недели страны Евросоюза столкнулись с некоторыми проблемами с поставками вакцин. Причиной послужило решение американской фармацевтической компании Pfizer сократить поставки препарата в связи с модернизацией производства. В конце января организация сократила поставки в Италию сначала на 29%, а потом — на 20%. Затем некоторые западные СМИ сообщили, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своего препарата в европейские страны в том числе из-за пожара на строящемся заводе по производству вакцин в Индии. Кроме того, у Италии возникли проблемы с вакциной этой компании — её не рекомендуют ставить людям старше 55 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители всех регионов России с 31 января могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.