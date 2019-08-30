Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

Трагедия Второй мировой войны (ВМВ) не стала уроком для человечества, которое продолжает допускать и совершать серьёзные преступления, рассказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало крупнейшего конфликта в истории.

По его словам, ВМВ унесла от 50 до 80 млн жизней. Говоря о XXI веке, политик привёл в пример этнические чистки, геноцид, также приводящие к человеческим жертвам, пишет ТАСС. Глава...