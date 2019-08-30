Мемориалы в память о жертвах теракта, совершённого в школе Беслана в Северной Осетии 1 сентября 2004 года, появятся в городах Италии.
Осенью должны появиться мемориалы в память о погибших в Беслане детях в городах Сардзана и Градара, недалеко от Сан-Марино. В Роверето планируем назвать городской парк в честь жертв Беслана, — сообщил ТАСС президент итальянской благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато.
Ранее News.ru писал, что террористы захватили школу в Беслане во время празднования Дня знаний утром 1 сентября 2004 года. Три дня они удерживали в заложниках 1128 человек. В результате трагедии погибли 334 человека, 186 из которых были детьми.