В Италии уточнили, кому из привитых «Спутником» будут выдавать сертификаты

Решение выдавать сертификаты для привитых «Спутником V» в Италии касается иностранных граждан, которые находятся в стране по учёбе или по работе. Если ранее они были привиты российским препаратом, то для них допускается получить бустерную дозу мРНК-вакцины. Об этом рассказал министр здравоохранения Роберто Сперанца на пресс-конференции в Риме, трансляция которой велась на сайте Минздрава Италии.

Это первый ответ на запрос с различных сторон, прежде всего, со стороны людей, которые были вакцинированы за рубежом и находятся в Италии по причинам, связанным с учёбой и работой. Этот ответ позволит всем этим людям получить green pass после того, как они получат бустерную дозу мРНК-вакцины, — заявил Сперанца.

Министр уточнил, что третья доза должна быть получена не раньше, чем через 28 дней после первичной вакцинации, однако не позднее, чем через полгода после неё. Он добавил, что данная мера не распространяется на сферу туризма, поскольку эпидемиологическая ситуация разнится по странам и нельзя позволить себе расслабляться. Таким образом, туристы из большинства стран должны по-прежнему соблюдать 10-дневный карантин.

Накануне в Италии допустили возможность ревакцинации людей, привитых «Спутником V». При ревакцинации им будут вводить бустерную дозу используемых в Италии препаратов от коронавируса.