В Италии усомнились в возможности российского вторжения на Украину

Россия не собирается вторгаться на Украину, такое мнение высказал в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини. Однако, по его словам, в этой ситуации требуются некоторые успокаивающие сигналы, чтобы не вернуться к состоянию холодной войны.

Все говорят, что Россия хочет вторгнуться на Украину. Я не думаю, что она хочет вторгнуться на Украину, но некоторые успокаивающие сигналы были бы необходимы. Иначе мы вернёмся к годам холодной войны, когда все развёртывали свои войска, и потом, к счастью, никто не сбрасывал бомбу. Но если произойдёт инцидент, например, на границе, может случиться нечто опасное, — отметил он.

По словам Фраттини, у России нет никакого намерения вторгаться на Украину, ведь в таком случае она не получила бы особой выгоды.

Ясно, что Россия заинтересована, во-первых, в том, чтобы не быть поглощённой Китаем в одностороннем союзе, где есть риск, что в итоге командовать будет один Китай. И во-вторых, она заинтересована вести диалог с Западом, потому что энергетическая тема, например, делает такой диалог обязательным, — подчеркнул собеседник агентства.

Как отметил итальянский политик, он считает, что российский лидер Владимир Путин не хотел бы военного вторжения на Украину.

Я думаю, чтобы разрешить этот кризис и чтобы все, как говорится, сохранили свое лицо, нужно, чтобы каждый дал сигнал к диалогу. Путин направил такие месседжи диалога, президент Франции Эммануэль Макрон решил сделать это в очень ясной форме, — указал он.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров рассказал, что США нацелены на развязывание войны между Россией и Украиной. Он отметил, что сообщения о возможном вторжении представляют собой американскую провокацию.