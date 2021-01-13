В Италии ушли в отставку два министра

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Бывший глава правительства Италии Маттео Ренци сообщил об отставке двух министров, представляющих его партию Italia Viva («Живая Италия»).

Экс-премьер созвал пресс-конференцию для этого объявления, мероприятие транслировал телеканал Rai News. Свои посты покинут министр сельского хозяйства Тереза Белланова и министр по вопросам равных возможностей Элена Боннети, также из правительства уйдёт замглавы МИД Иван Скальфаротто.

Думаю, понятно, что для того чтобы уходить в политике, требуется храбрость и внутренняя свобода, чувство ответственности. <...> Оставить кресло сложнее, чем держаться за статус-кво, — заявил Ренци.

Фактически это решение означает выход «Живой Италии» из правящей коалиции, что приведёт к утере ею парламентского большинства и, вероятно, к правительственному кризису. Ренци заявил, что кризисная ситуация развивалась на протяжении нескольких последних месяцев.

Ранее экс-премьер призвал провести конституционную реформу в Италии, передавал NEWS.ru. По его словам, необходимо перейти к прямым выборам главы кабмина или президента. Ренци подчеркнул, что гражданам нужно позволить самостоятельно решать, кому доверить свою судьбу, как это происходит на выборах мэров.