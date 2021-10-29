В Италии умер создатель десерта тирамису

В Италии умер создатель знаменитого десерта тирамису Адо Кампеол. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент области Венето Лука Дзайа. Ресторатор скончался на 94-м году жизни в городе Тревизо.

Тревизо потеряла звезду своей гастрономической истории, которая теперь будет сверкать на небесах, — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Дзайа ранее возглавлял провинцию Тревизо и хорошо знал владельца знаменитого ресторана Alle Beccherie. Именно в этом ресторане в начале 1970-х годов и появился десерт тирамису.

Как рассказывал сам ресторатор, десерт появился на свет в результате ошибки его супруги Альбы и шеф-повара Роберто Лингуанотто.

Тирамису переводится с итальянского как «тяни меня вверх», однако в переносном смысле означает «подбодри меня» благодаря наличию в десерте натурального кофе. Также в состав блюда входят сыр маскарпоне, куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

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