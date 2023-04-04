В Италии Украине вынесли неутешительный вердикт Итальянский профессор Гаццини: по итогу мирных переговоров Украина лишится территорий

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Киев должен согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории, заявил в статье для Financial Times профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини. По его мнению, такой сценарий является тем способом, который позволит как можно скорее преодолеть международный кризис.

Пришло время рассмотреть вопрос о консенсусном пересмотре границ Украины, — считает профессор.

Гаццини назвал добровольное согласие Киева на пересмотр своих границ альтернативой боевым действиям.

Такой вариант может косвенно отвечать интересам всех сторон, — уверен эксперт.

По его мнению, удачным примером правового и политического компромисса, на который могут пойти государства в поисках выхода из неразрешимой ситуации, является соглашение 1981 года между США и Ираном.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине возможно при соблюдении двух условий. Во-первых, необходимо отменить указ украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой. Вторым условием Климов назвал отказ от высказываний, похожих на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россию следует победить на поле боя.