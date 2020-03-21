https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

Итальянские врачи зафиксировали снижение темпов распространения коронавируса.

21 марта в стране было обнаружено более 6,6 тыс. новых случаев заражения, а сегодня поступили данные о 5560 новых пациентах.

В субботу Италия побила суточный рекорд смертей от коронавируса. Жертвами пандемии 21 марта стали 793 жителя страны. В этот же день итальянские власти запросили помощь у РФ и рассказали, что в стране не хватает аппаратов искусственной вентиляции лёгких и медперсонала. Всего заражено коронавирусом более 59 тыс. человек. Более 7 тыс. выздоровели, передаёт «Интерфакс».

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19. Помимо оборудования и врачей, Москва отправит итальянцам средства защиты и мобильные комплексы на базе КамАЗа для дезинфекции транспорта.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отправился на военный аэродром недалеко от Рима, чтобы встречать российские ИЛ-76 со специалистами из РФ на борту, которые будут помогать итальянцам бороться с пандемией коронавируса.