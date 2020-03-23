https://static.news.ru/photo/5a6781a2-6d34-11ea-b790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших из-за коронавируса в Италии за последние сутки составило 601 человек, что на 50 человек меньше, чем днём ранее. Об этом 23 марта заявил руководитель департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Сегодня мы зарегистрировали смерть 601 пациента. Общее число жертв превысило 6 тысяч, число инфицированных превысило 50 тысяч и составляет 50 418, — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его словам, снижение числа летальных исходов регистрируется второй день подряд.

Как писал NEWS.ru, причиной высокой смертности инфицированных коронавирусом в Италии стало не только большое число пожилого населения, но и специфика тестирования на инфекцию. Об этом заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард. По его словам, первоначально, когда случилась вспышка заболевания в Ломбардии, тесты проводили всем, кто контактировал с заболевшими. Позже из-за нехватки материалов их стали проводить только тем, у кого были наиболее тяжёлые симптомы. Таким образом, по словам эксперта, реальное число заразившихся может быть гораздо больше, а процент смертности в итоге снизился бы до значений, близких к показателям Китая.

Италия в настоящее время лидирует в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству жертв инфекции. Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.