https://static.news.ru/photo/8f536024-6dfd-11ea-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Pressd

Совет министров Италии увеличил штрафные санкции для нарушителей мер, установленных правительством в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Утвердили штрафы от €400 до €3 тысяч, — цитирует РИА Новости чиновника.

В соответствии с положениями правительственного декрета от 8 марта, который ввёл первые ограничения в северных регионах страны, нарушителям грозил штраф в €206 или арест на срок до трёх месяцев.

Ранее NEWS.ru писал, что число смертельных исходов из-за коронавируса за сутки в Италии снова увеличилось после двух дней спада — до 743. Накануне было зафиксировано 602 летальных исхода, а днём ранее — 651. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, в Италии скончались 6820 человек.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.