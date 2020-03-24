Совет министров Италии увеличил штрафные санкции для нарушителей мер, установленных правительством в целях противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Утвердили штрафы от €400 до €3 тысяч, — цитирует РИА Новости чиновника.
В соответствии с положениями правительственного декрета от 8 марта, который ввёл первые ограничения в северных регионах страны, нарушителям грозил штраф в €206 или арест на срок до трёх месяцев.
Ранее NEWS.ru писал, что число смертельных исходов из-за коронавируса за сутки в Италии снова увеличилось после двух дней спада — до 743. Накануне было зафиксировано 602 летальных исхода, а днём ранее — 651. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, в Италии скончались 6820 человек.
Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.
В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.