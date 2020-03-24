https://static.news.ru/photo/18f378b6-6df7-11ea-9dbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beppe Bedolis/Rop/Global Look Press

Число смертельных исходов из-за коронавируса за сутки в Италии снова увеличилось после двух дней спада — до 743.

Сегодня, к сожалению, мы регистрируем смертельных исходы 743 человек, — цитирует ТАСС руководителя Департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

По его словам, накануне было зафиксировано 602 летальных исхода, а днём ранее — 651. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, в Италии скончались 6820 человек.

Вместе с тем Боррелли добавил, что число выздоровевших возросло на 894 человека, их стало 8326. Это более чем двукратный рост в сравнении с данными 23 марта.

Ранее глава департамента заявил, что в Италии тестирование на наличие COVID-19 в организме зачастую проходят лишь те, кто обращается за помощью в больницу. Это означает, что тысячи случаев заражения определённо не были выявлены. По мнению специалиста, число заражённых коронавирусом в республике может достигать 640 тысяч человек, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.