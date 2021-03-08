В Италии разрешили использовать вакцину AstraZeneca для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/2e6e7ea6-800d-11eb-a2dd-96000091f725_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии вакцину от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca разрешили применять лицам старше 65 лет. Соответствующий циркуляр подписал глава управления по предупреждению заболеваний Минздрава Джованни Рецца.

Как указывается в документе, вакцинироваться разрешается, если речь не идёт об «исключительно уязвимых» пациентах с серьёзными патологиями, пишет РИА Новости.

Ранее в Италии для вакцинации пожилых граждан применялись только препараты Pfizer/BioNTech и Moderna. Изначально Минздрав страны разрешил использовать вакцину AstraZeneca только для лиц в возрасте от 18 до 55 лет, однако позднее повысил эту границу до 65 лет.

Как заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, в случае одобрения европейским и итальянским регуляторами вакцины от коронавируса «Спутник V» он готов обсудить с властями РФ вопрос о её использовании и даже производстве.

Как писал NEWS.ru, число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 млн человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Такие образом, привиты уже 3,8% населения Земли. Для достижения коллективного иммунитета, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, необходимо вакцинировать около 70% жителей планеты.