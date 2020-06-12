В Италии начали расследование организации карантинных зон в Ломбардии

Итальянские прокуроры из Бергамо прибыли в правительственный дворец Киджи в Риме. Они провели беседу с премьер-министром страны Джузеппе Конте, главой МВД Лучаной Ламорджезе, и главой Минздрава Роберто Сперанцой.
Данная встреча была необходима для расследования действий властей, которые несвоевременно приняли решение об организации красной зоны в двух городах Ломбардии. В частности, речь идёт об Альцано и Нембро.
Ранее Конте неоднократно заявлял, что свои решения он принимал опираясь на «совесть и науку». По его словам, он не стал бы их менять даже сегодня.
Теперь следователям предстоит выяснить причину таких решений. Есть ли в них политическая подоплёка и не усматриваются ли нарушения законодательства. По данным газеты La Stampa, Ломбардия
Ранее NEWS.ru писал, что многие европейцы требуют компенсации от правительств своих стран из-за пандемии COVID-19.
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