В Италии начали расследование организации карантинных зон в Ломбардии

https://static.news.ru/photo/328e7bb6-acb5-11ea-ae28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Итальянские прокуроры из Бергамо прибыли в правительственный дворец Киджи в Риме. Они провели беседу с премьер-министром страны Джузеппе Конте, главой МВД Лучаной Ламорджезе, и главой Минздрава Роберто Сперанцой.

Данная встреча была необходима для расследования действий властей, которые несвоевременно приняли решение об организации красной зоны в двух городах Ломбардии. В частности, речь идёт об Альцано и Нембро.

Ранее Конте неоднократно заявлял, что свои решения он принимал опираясь на «совесть и науку». По его словам, он не стал бы их менять даже сегодня.

Теперь следователям предстоит выяснить причину таких решений. Есть ли в них политическая подоплёка и не усматриваются ли нарушения законодательства. По данным газеты La Stampa, Ломбардия пострадала от коронавируса больше остальных регионов страны. В этой части Италии произошло около 40% случаев заражений.

Ранее NEWS.ru писал, что многие европейцы требуют компенсации от правительств своих стран из-за пандемии COVID-19.