В Италии рассказали, во сколько обойдется отказ от газа из России Министр экономики и финансов Италии рассказал, во сколько обойдется отказ от газа из РФ

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Министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко заявил, что страна может потратить на импорт энергоресурсов в 2022 году на €60 миллиардов больше, чем в прошлом году. По его словам, это соответствует трем процентам ВВП. Отмечается, что ежегодные затраты на импорт энергоресурсов после отказа от углеводородов из России увеличились с €43 миллиардов до €100 миллиардов, пишет РИА Новости.

По импорту энергии мы переходим от 43 миллиардов в 2021 году к 100 миллиардам, которых эта цифра может достичь в 2022 году​​​. Увеличение на 60 миллиардов означает 3% ВВП, — рассказал Франко.

Он добавил, что страна продолжит усилия по работе над избавлением от зависимости от поставок российского газа к 2024 году. Министр отметил, что власти сделают все возможное, чтобы добиться этого раньше.

Российский президент Владимир Путин своим решением остановить газопровод «Северный поток» на неопределенный срок вызвал настоящую панику в Великобритании, сообщило ранее Bloomberg. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт рассказала агентству, что глава России напрямую причастен к закрытию трубопровода, и добавила, что Путин «очень хорошо играет в экономическую войну». По словам Найт, в этих условиях неудивительно, что «Британия вместе с Европой паникуют».