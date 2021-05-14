В Италии рассказали о плохом состоянии госпитализированного Берлускони

https://static.news.ru/photo/ffe2324c-b4e3-11eb-81a1-96000091f725_660.jpg Фото: Vincenzo Livieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, проходящий лечение в больнице, чувствует себя не очень хорошо, но он обязательно поправится. Об этом заявил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини. Его слова приводит «Интерфакс».

Мне позвонил Берлускони. Ему не очень хорошо, однако он справится, — заявил Сальвини.

84-летний Сильвио Берлускони с 11 мая находится в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Он проходит лечение от осложнений после перенесённого заболевания COVID-19.

Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз.

При этом он до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».