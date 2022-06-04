В Италии рассказали, как США и НАТО решили бросить Украину Социолог Орсини: США и Европа обманули Украину

Фото: Dominic Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что страны Запада нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО при вооружённом конфликте. Такое решение является «ударом ножом в спину», отметил он в эфире телеканала La7.

Эксперт напомнил, что в прежние годы военнослужащие из США, Италии и Франции участвовали в учениях на территории Украины. Требовалось убедить президента страны Владимира Зеленского в том, что в случае кризиса НАТО «отправит солдат или поможет установить бесполётную зону», считает Орсини.

Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали, — подчеркнул социолог.

Одной из причин эскалации ситуации на Украине Орсини считает агрессивную реакцию британского премьер-министра Бориса Джонсона на критику президента России Владимира Путина по поводу учений НАТО на Украине.

Весь этот западный выпендрёж — особенно со стороны Джонсона — среди прочего и привёл к катастрофе, — предполагает социолог.

Он выразил опасения, что Украину «бросят и во второй раз».

Ранее стало известно, что бывший посол США в России Майкл Макфол подтвердил: американские дипломаты долгие годы лгали Украине на счёт вступления в НАТО. Подобную ситуацию он объяснил словами, что таков «реальный мир».