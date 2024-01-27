Глава ЦБ Италии Фабио Панетта предостерег ЕС от конфискации прибыли от российских активов, сообщает Financial Times. По его словам, данное решение может обернуться появлением альтернативы евро.
Международные отношения — это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив, — заявил Панетта.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. Он добавил, что подобные идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также подтверждают в очередной раз необходимость в переходе мирового сообщества к многополярности.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов правительством США повлечет за собой глубокие последствия. По его словам, Москва пока не получила каких-либо уведомлений от Вашингтона касательно изъятия активов. Он добавил, что каналов связи между Россией и США почти нет.