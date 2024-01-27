В Италии раскрыли, что ждет ЕС после конфискации активов России Глава ЦБ Италии: конфискация прибыли от активов России создаст альтернативу евро

Фото: Valerio Portelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фабио Панетта

Глава ЦБ Италии Фабио Панетта предостерег ЕС от конфискации прибыли от российских активов, сообщает Financial Times. По его словам, данное решение может обернуться появлением альтернативы евро.

Международные отношения — это часть «повторяющейся игры»: превращение валюты в оружие неизбежно снижает ее привлекательность и способствует появлению альтернатив, — заявил Панетта.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. Он добавил, что подобные идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также подтверждают в очередной раз необходимость в переходе мирового сообщества к многополярности.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов правительством США повлечет за собой глубокие последствия. По его словам, Москва пока не получила каких-либо уведомлений от Вашингтона касательно изъятия активов. Он добавил, что каналов связи между Россией и США почти нет.