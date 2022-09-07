В Италии раскритиковали сделку Германии и Франции по газу Итальянский журналист Фоа: сделка ФРГ и Франции по газу и электроэнергии вызывает вопросы

Фото: IMAGO/Michael Baucher/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа заявил, что вызывает вопросы сделка Франции и Германии, договорившихся друг с другом о взаимных поставках газа и электроэнергии. По его словам, интересы других стран Евросоюза не учтены, сообщает РИА Новости.

Журналист напомнил, что Париж пообещал Берлину поставлять газ в обмен на электричество.

Все остальные страны, включая Италию, отрезаны, — подчеркнул Фоа.

Он уточнил, что в такой ситуации никто в ЕС не протестует.

[Президент Франции Эммануэль] ​Макрон называет это европейской солидарностью. Все хорошо? — задался вопросом журналист.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон 5 сентября пообещал помочь Германии с поставками газа в случае перебоев, но в обмен на помощь в поставках электроэнергии. Об этом он сообщил на пресс-конференции после телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Макрон добавил, что Франция «проявит солидарность», если зима будет «суровой» и Германии понадобится газ.