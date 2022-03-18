В Риме и Пизе прошли демонстрации против поставок оружия Украине

Активисты итальянского профсоюза USB провели демонстрации в Риме и Пизе против поставок оружия Украине и участия страны в миссиях НАТО. Митинги проходили сразу на нескольких площадках одновременно. В Пизе люди вышли прямо к аэропорту, сообщает РИА Новости.

Причиной манифестаций стала попытка отправки оружия на Украину под видом гуманитарной помощи. Этот факт выявили представители USB, работающие в грузовом терминале аэропорта Пизы.

Они нашли ящики с оружием и боеприпасами. Работники заявили, что не будут отгружать вооружения, так как их будут применять для убийства таких же трудящихся.

Мы протестуем против самой отправки военных материалов, против участия Италии в операции на Украине. Мы выступаем против привлечения гражданских к погрузке вооружения. Не думаю, что власти не знают, что этот авиационный трафик гражданских самолётов теперь используется для перевозки военных грузов, — заявила агентству представитель пизанского отделения USB Чинция Далла Порта.

Манифестация в Пизе прошла под лозунгами «Из Тосканы — мосты мира, не войны», «Италия — вон из НАТО и войны».

Ранее ФРГ поставила Украине 500 зенитных ракет «Стрела» из обещанных ранее 2,7 тысячи. Вооружения были отправлены 17 марта. Поставки оружия Киеву проходят под грифом «строго секретно».