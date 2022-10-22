В Италии прошел протест против антироссийских санкций В Генуе прошла акция протеста против политики Италии по Украине и антироссийским санкциям

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Генуя, Италия

В центре итальянской Генуи прошла акция протеста против антироссийских санкций и политики Рима в отношении Украины, сообщила в Telegram местная общественная ассоциация «Свободная площадь». Также протестующие почтили память двух сограждан, которые погибли в Донбассе.

Генуя помнит. Эди Онгаро и Элия Путцолу, мученики за свободу народов, — гласила вывеска на транспаранте организаторов манифеста.

Акция прошла под лозунгом «Свобода народам. Освободить Италию от господства США и ЕС». Манифестанты вышли на улицы под флагами России и Белоруссии.

21 октября лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони приняла мандат на формирование нового правительства страны от действующего президента Серджо Маттареллы. Она стала первой женщиной — премьер-министром в истории итальянского государства. 22 октября она была приведена к присяге в ходе церемонии в президентском Квиринальском дворце в Риме.

Итальянская правоцентристская коалиция, лидером которой является Мелони, одержала победу на выборах в итальянский парламент. С победой ее поздравила лидер фракции французского парламента «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик подчеркнула, что «народ Италии избрал суверенное правительство».