В Италии призвали не считать народ России «недругом» Глава Минобороны Италии Крозетто: Европе стоит быть открытой для россиян

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гуидо Крозетто

Европа должна быть открыта для россиян, заявил глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто. Он считает, что народ РФ не стоит считать «недругом» для европейцев, даже на фоне военной помощи, которая оказывается Украине. Министр призвал держать каналы диалога с гражданским обществом открытыми, передает Corriere della Sera.

Помогая Украине защищаться и восстановить международное право на своей территории, думаю, было бы ошибкой считать российский народ недругом. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения, — подчеркнул Крозетто.

По мнению главы Минобороны, каналы диалога должны быть открыты для общества, но не для политических элит. Министр рассказал, что на прошлой неделе несколько послов в Москве обсуждали визовый вопрос. Как сказал Крозетто, было бы хорошо, если б россиян пускали в другие страны, где они могли бы «слышать другую сторону». По его словам, нужно показать гражданам РФ, что Запад — это «свобода, демократия и мир».

Ранее Гуидо Крозетто на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что долгое время надеялся на сближение с Россией. Также в своем посте он признался, что многие подходы НАТО считал неоправданными, за что и подвергался критике. Министр при этом подчеркнул, что ошибался в указанных воззрениях.

До этого глава ведомства предполагал, что третья мировая война может начаться, когда российские танки подойдут к границам Европы. Он призвал не допустить появления российской бронетехники в Киеве и вблизи границ Евросоюза.