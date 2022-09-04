В Италии призвали ЕС возместить гражданам расходы из-за санкций против РФ Лидер итальянской «Лиги» потребовал от ЕС возместить гражданам расходы из-за санкций против РФ

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

Евросоюзу необходимо будет возместить гражданам расходы из-за последствий антироссийских санкций, заявил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини в эфире телеканала RTL. Он отметил, что ЕС уже оказывал подобную помощь во время пандемии коронавируса. Парламентарий добавил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, он считает санкции против России необходимыми, но на данный момент неэффективными.

Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре, — сказал он.

Сальвини подчеркнул, что счета за газ выросли втрое. При этом конфликт на Украине продолжается, а российская казна пополняется.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал санкции Запада против России «эффективными и правильными». Он отметил, что рестрикции являются важным средством давления, чтобы прекратить украинский конфликт. Политик выразил мнение, что единый ответ Европы на спецоперацию на Украине «смог удивить российского президента Владимира Путина».