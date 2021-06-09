В Италии признали бессмысленность антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/2d8dffc0-c8f1-11eb-917e-96000091f725_660.jpg Винченцо Трани Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

В течение прошедших семи лет Россия доказала, что санкции против неё не дали никакого результата. Об этом в разговоре с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. Его слова приводит РИА Новости.

По оценке Трани, если посмотреть на состояние РФ в наши дни и семь лет назад, можно понять, что Москва уже вернулась к своему уровню до введения ограничительных мер. Он отметил, что отечественная государственная система крайне оперативно реагировала на введение санкций. Москва за этот период смогла развить сельское хозяйство.

Мы видим, что импортозамещение работает в полной мере. И на самом деле те проекты, которые Минпромторг хотел реализовать в 2014 году — и все на самом деле ожидали, что будет нереально выполнить те задачи, которые Минпромторг ставит, — на самом деле вы сейчас видите, что они выполнены, — подчеркнул итальянец.

Президент торговой палаты добавил, что российской экономике было нужно импортозамещение. А санкции этот процесс ускорили. Трани сказал, что, учитывая то, что санкции не дали никакого результата, нужно искать другие пути решения возникающих проблем.

Ранее профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников заявил, что антироссийские санкции приведут к созданию нескольких центров экономического развития.

По его словам, каждый из них будет иметь собственные технологические платформы, которые будут конкурировать между собой. Это связано с тем, что ограничения позволят России интегрироваться со странами Юго-Восточной Азии. Речь идёт о Китае, Индии, Иране и Ираке.