В Италии пригрозили России ответом на решение по Ariston и BSH Hausgerate ЕС рассматривает ответные меры на решение РФ по активам Ariston и BSH Hausgerate

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Евросоюз рассматривает возможность введения ответных мер на решение президента России Владимира Путина передать активы российских «дочек» итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы», заявил министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, «активы компаний-бенефициаров» из РФ могут быть использованы для нанесения потенциального ущерба европейскому бизнесу.

Мы находимся в контакте с Еврокомиссией по вопросу о мерах, которые позволили бы компаниям, в отношении которых Россией были приняты подобные решения, возместить ущерб за счет активов бенефициаров национализации, — отметил министр.

Президент России Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче 100% акций российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы». Документ расширил перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление.

27 апреля внешнеполитическая служба Евросоюза распространила заявление, в котором призвала Россию пересмотреть решение о временной передаче в управление АО «Газпром бытовые системы» активов BSH Hausgerate и Ariston. Брюссель отметил, что Москве следует «найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями».