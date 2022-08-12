В Италии предостерегли Зеленского от попыток отобрать Крым La Stampa: попытки Зеленского отобрать Крым у России закончатся полноценной мировой войной

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании отобрать Крым у России могут довести до полноценной мировой войны, пишет обозреватель Доменико Куирико в статье для La Stampa. По его мнению, нападение ВСУ на полуостров Москва воспримет гораздо более агрессивно, чем в случае с Донбассом.

Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма «возвращение территорий», эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом, — утверждает колумнист.

Он отметил, что Зеленский не пойдет на Крым без разрешения Запада, а это может вовлечь США и Европу в прямую конфронтацию с Россией и лишить шансов на дипломатическое урегулирование конфликта. Большинство читателей газеты согласились с мнением автора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором сообщил о намерении Киева вернуть Крым под свой контроль. С таким заявлением он выступил после серии взрывов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка на западе полуострова. Зеленский подчеркнул, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».