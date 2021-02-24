В Италии предложили правительству провести вакцинацию «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/f3763566-76aa-11eb-9d88-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новому премьер-министру Италии Марио Драги стоит принять меры для того, чтобы в стране прошла массовая вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». С соответствующим обращением к главе правительства выступила общественная Ассоциация итальянских друзей России.

Как передаёт РИА Новости, организация направила Драги письмо. В нём обращается внимание на тот факт, что премьер в ходе программного выступления в сенате выражал готовность к более активному диалогу с Россией. Это является дополнительным аргументом в пользу вакцинации «Спутником V».

В этой связи возникает вопрос, почему, если так важно вакцинироваться, не дать гражданам возможность сделать это также при помощи вакцины, разработанной московским институтом имени Гамалеи, которая с точки зрения стоимости, возможности консервации и противопоказаний, похоже, даёт намного лучшие результаты по сравнению с другими конкурентами в данной области, — говорится в тексте письма.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Египте. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что Египет является самой густонаселённой страной на Ближнем Востоке и регистрация Каиром российского препарата свидетельствует об уверенности властей в безопасности вакцины и её высокой эффективности.