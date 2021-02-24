В Италии предложили правительству провести вакцинацию «Спутником V»

Новому премьер-министру Италии Марио Драги стоит принять меры для того, чтобы в стране прошла массовая вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». С соответствующим обращением к главе правительства выступила общественная Ассоциация итальянских друзей России.
Как
В этой связи возникает вопрос, почему, если так важно вакцинироваться, не дать гражданам возможность сделать это также при помощи вакцины, разработанной московским институтом имени Гамалеи, которая с точки зрения стоимости, возможности консервации и противопоказаний, похоже, даёт намного лучшие результаты по сравнению с другими конкурентами в данной области, — говорится в тексте письма.
Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Египте. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что Египет является самой густонаселённой страной на Ближнем Востоке и регистрация Каиром российского препарата свидетельствует об уверенности властей в безопасности вакцины и её высокой эффективности.