В Италии после обвала на леднике пропали 16 туристов

Фото: Italy's Alpine Rescue/XinHua/Global Look Press

Мармолада гора на северо-востоке Италии

В Италии после обвала на леднике Мармолада пропали без вести 16 туристов, сообщает ОТР. По предварительным данным, погибли минимум шесть человек, ещё восемь туристов получили травмы, сейчас их всех ищут спасатели.

Отмечается, что инцидент мог произойти из-за слишком тёплой погоды, а оторвавшаяся ледяная масса разогналась до 300 км в час. Трудность поисковых работы, ведущихся круглосуточно, осложняются опасностью новых лавин.

В феврале правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности после гибели человека в Углегорском районе Сахалинской области в результате схода лавины. Инцидент произошёл в ходе работ по демонтажу трубы на территории Солнцевского угольного разреза. В результате ЧП двое рабочих оказались под снегом, один из них погиб.

Также NEWS.ru разбирался в таинственной истории перевала Дятлова, на котором более 60 лет назад погибла группа молодых туристов. На сегодняшний день по мотивам этой истории написано множество книг с теориями и биографиями погибших, снято несколько документальных и художественных фильмов, а в тематических сообществах в интернете продолжаются споры и обсуждения случившегося.