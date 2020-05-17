В Италии после карантина открылись рестораны и салоны красоты

https://static.news.ru/photo/f18704c0-98ec-11ea-9d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

В Италии 18 мая свои двери после 10 недель простоя открыли магазины, рестораны и салоны красоты. Жертвами пандемии коронавируса в республике стали почти 32 тысячи человек.

В ресторанах и кафе дистанция между столиками не должна быть меньше двух метров, отмечает Reuters.

Многие бизнесмены опасаются, что разрешение на открытие не решит проблем, вызванных коронакризисом. По их мнению, из-за пандемии местные жители предпочтут остаться дома, в то время как иностранные туристы, которые жизненно важны для экономики, в стране отсутствуют из-за введённых по всему миру ограничений на передвижения.

Италия первой в Европе в начале марта ввела общенациональные ограничения из-за COVID-19, карантинные меры были ослаблены лишь 4 мая, когда власти разрешили открыть фабрики и парки.

Как писал NEWS.ru, в Италии ежедневное число жертв коронавируса продолжает падать. 17 мая скончались 145 пациентов. Это новый минимум с начала введения карантина.