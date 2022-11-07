В Италии политики поссорились из-за поставок оружия Украине Fatto Quotidiano: министр обороны Италии Кросетто попал в скандал из-за оружия для Украины

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гвидо Кросетто

В Италии возник конфликт между лидером партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и министром обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок оружия Украине, сообщает Fatto Quotidiano. Кросетто назвал Конте «соседским хулиганом» за призывы отказаться от военной помощи и попытаться вернуть Киев за стол переговоров.

Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир без партийного флага вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Джорджи Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам, — возмутился в ответ Конте.

При этом он добавил, что у него возникли сомнения в легитимности поддержки Италией киевских властей. Помимо этого, Конте уличил Кросетто в значительной перемене взглядов касательно поставок вооружения.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия отправила на Украину от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L в рамках пятого пакета военной помощи. Издание также перечислило некоторые виды вооружений, которые Украина получила в рамках предыдущих пакетов помощи. В частности, в их число вошли бронетранспортеры M113, системы залпового огня MLRS, тяжелые гаубицы PzH 2000, которые Киев собирается задействовать в районе Бахмута, а также гаубицы Fh70, применяемые ВСУ в районе Харькова и Донецка.