В Италии подтверждено 11 случаев заболевания «омикрон»-штаммом

В Италии зарегистрированы 11 подтверждённых случаев заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщил во вторник глава Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро, выступая на слушаниях в сенате республики, пишут РИА Новости. При этом директор учреждения заявил о том, что лучшим способом уберечься от COVID-19 остаётся вакцинация.

В настоящее время в Италии вариант «омикрон» выявлен в 11 случаях, которые касаются нескольких регионов. Кроме того, есть случаи, вызывающие подозрение. Речь идёт о людях, которые находились в Южной Африке или имели тесные контакты с такими лицами, — заявил глава института.

По мнению Брузаферро, в данной ситуации «решающим средством для контроля над распространением вируса является вакцинация». Помимо этого он подчеркнул необходимость сопровождать кампанию по вакцинации в холодный период «мерами, которые все мы хорошо знаем — ношением масок и мытьём рук».

Первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксировали в Италии 27 ноября: медики обнаружили его у сотрудника нефтегазовой компании, который вернулся на полуостров из командировки в Мозамбик. Помимо мужчины, этим видом коронавируса заразились и шестеро членов его семьи, они все живут в южной области Кампания. По сведениям врачей, у всех заражённых «омикроном» наблюдается лёгкое течение заболевания.

По сведениям медицинских властей Италии, случаи инфицирования вариантом «омикрон» подтверждены в итальянских областях Кампания, Калабрия, Сардиния и Венето, а также в автономной провинции Больцано.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что новый «омикрон»-штамм COVID-19 может быть завезён в Россию из 50 стран, откуда прилетают те же граждане страны. Ведомством принимаются все меры, чтобы сдержать ситуацию.