В Италии подтвердили участие Зеленского в саммите G7 Премьер Италии Мелони: Зеленский примет участие в саммите G7

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «Большой семерки», сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает агентство ANSA. Встреча пройдет в период с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия.

Как минимум 15 стран и международных организаций [будут участвовать в саммите], — сообщила глава итальянского правительства.

Парламент Италии в январе одобрил продление помощи Украине. В конце февраля Мелони и Зеленский подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое рассчитано на 10 лет и предполагает как военную, так и экономическую и дипломатическую помощь. Также известно, что Италия выделит Украине новый пакет военной помощи к саммиту Большой семерки.

Ранее сообщалось, что страны G7 в коммюнике встречи министров финансов в Италии планируют подтвердить, что российские активы останутся замороженными. Члены «Большой семерки» считают, что для разморозки РФ должна возместить «ущерб, причиненный Украине».

До этого газета Financial Times передавала, что Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации суверенных российских активов в Европе. Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их средств на Западе, подчеркнул источник издания.