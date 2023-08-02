В Италии оценили возможность военного вмешательства Запада в Нигере Глава МИД Италии Таяни: военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере исключено

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер, Ниамей: демонстранты принимают участие в марше в поддержку заговорщиков в столице, в центре которого стоит плакат с надписью «Долой Францию, да здравствует CNSP» («Национальный совет по защите Отечество»).

Военное вмешательство стран Запада в ситуацию в Нигере исключено, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rainews24. По его словам, это может быть воспринято как новая колонизация.

Я считаю, что мы должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере, но любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация, — сказал министр.

Таяни подчеркнул, что Африку следует воспринимать «как главного собеседника для Италии, Европы и Запада», а не в качестве пространства для колонизации.

Накануне переходные правительства стран Буркина-Фасо и Мали предупредили, что любое военное вторжение в Нигер будут рассматривать как объявление им войны. Они выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».

Ранее африканист Николай Щербаков отметил, что у Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) есть опыт проведения вооруженных операций в Гамбии и Сьерра-Леоне, поэтому повтор подобного сценария в Нигере вполне возможен. При этом он указал, что у самой организации вооружения нет, поэтому при возможном вторжении будут задействованы силы стран — участников сообщества.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией, однако министр иностранных дел страны Катрина Колонна опровергла эти сообщения.