В Италии отменили почти все карантинные ограничения

https://static.news.ru/photo/d6423e7c-aeeb-11ea-ba09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Global Look Press

В Италии началась третья фаза ослаблений карантинных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса. Она отменяет практически все ограничения.

В частности, начали приём детей летние лагеря и сады. С 15 июня открываются кинотеатры и театры при условии, что зрителям будет обеспечена полная безопасность. Могут возобновить работу термальные комплексы и спа-центры, но окончательные решения в отношении них будут принимать местные власти.

С 25 июня разрешаются коллективные спортивные игры, в том числе пляжные. При этом продолжают действовать ограничения по количеству участников массовых мероприятий: до 1 тысячи человек на открытом воздухе и 200 — в помещениях. Кроме того, продолжают действовать требования относительно ношения масок и соблюдения безопасной дистанции, сообщает издание Corriere della Sera.

В Италии с начала пандемии было выявлено более 233 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерло более 33 тысяч человек, около 160 тысяч жителей выздоровели.

В мире зафиксировано более 7,9 млн случаев коронавируса. Свыше 3,7 млн человек выздоровели. Жертвами инфекции стали более 433 тысяч человек.

В России, согласно последним данным, 537,2 тысячи заболевших. Выздоровели 284,5 тысячи человек, умер 7091.

Ранее NEWS.ru писал, что в первых числах июня власти Италии открыли границы для туристов из государств Европы и разрешили возобновить сообщение между регионами страны. При этом в ряде регионов страны приезжих просят заполнить документы о состоянии здоровья и предоставить информацию о месте проживания на отдыхе.