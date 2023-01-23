В Италии отказались искать пути решения украинского конфликта Депутат Дзанелла: Италия не будет стараться найти пути решения конфликта на Украине

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Правительство Италии не будет предпринимать усилия по выдвижению мирных инициатив по конфликту на Украине. Государство ограничится поставкой вооружения Киеву. Об этом заявила депутат итальянского парламента Луана Дзанелла в ходе обсуждения декрета, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее за данный декрет проголосовал итальянский Сенат.

Мы должны спросить себя о динамике войны и о том, как поставка оружия может ее подпитывать. Я считаю, что правительство и мы не можем воздерживаться от внесения конкретных предложений по реализации exit strategy («стратегии выхода»), — сказала Дзанелла, представляющая фракцию «Альянс зеленых и левых».

По словам депутата, в Европе остается все меньше граждан, которые поддерживали бы «выглядящую бесконечной» отправку вооружений на Украину. Она подчеркнула, что если 2022 год был «годом войны», то теперь необходимо сосредоточить усилия, чтобы 2023 год «стал годом конца боевых действий, молчания оружия и остановки, <...> бесчеловечного кровопролития и страданий». При этом Дзанелла отметила, что со стороны правительства ничего не слышно относительно того, какой может быть стратегия достижения мира.

В декабре 2022 года правительство Джорджи Мелони приняло специальный декрет, предусматривающий продолжение помощи Украине в наступившем году, включая поставки вооружений. По мнению Дзанеллы, нынешний кабинет министров, подобно своему предшественнику, не показывает признаков «дипломатического действия, работы для прекращения огня, поиска решения, отличного от <...> логики победителя и проигравшего».

Ранее газета Corriere della Sera сообщила о том, что итальянские власти рассматривают возможность передачи системы ПВО Samp/T Словакии, которая, в свою очередь, переправит собственный ракетный комплекс Patriot Украине. По сведениям издания, обсуждается вариант, при котором словацкие ПВО сначала отправятся в Германию, где обучение по использованию комплекса пройдут украинские военные, после чего вооружение попадет на Украину.