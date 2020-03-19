https://static.news.ru/photo/5bbbce96-6a0f-11ea-9e33-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Семен Лиходеев/Global Look Press

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончались ещё 427 человек. Общее число погибших составляет 3405.

По словам главы Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, число вылечившихся составляет 4,4 тысячи человек. Всего в стране коронавирусом заразилась 41 тысяча человек, включая умерших и поправившихся.

Ранее итальянские власти зафиксировали с 11 по 18 марта почти 52 тысячи случаев нарушения карантина. Полиция проверила 116 тысяч торговых точек, протоколы о нарушениях были составлены на 195 владельцев, приостановлена деятельность 29 торговых точек.

Итальянские власти ввели запрет на перемещение людей между населёнными пунктами с 10 марта по 3 апреля. Не работают все учебные заведения, кино и театры, музеи, бары, пабы, спортивные объекты и другие учреждения. Действует запрет на проведение массовых мероприятий и на въезд в страну туристов.

Ранее профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис заявил об опасности всеобщего карантина. По его словам, у детей, которые находятся на карантине может не сформироваться необходимый иммунитет к вирусу, что отрицательно скажется на их здоровье в будущем. Профессор также считает, что из-за карантина в мире развивается финансовый кризис, могут начаться массовые беспорядки между гражданами. Также Иоаннидиса беспокоит психологическое состояние людей.

NEWS.ru писал, что в смертность от COVID-19 оказалась намного ниже, чем в других странах. По данным научного журнала Nature Medicine, в городе Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса, умерли 1,4% заболевших. Это в два раза ниже мировых показателей.

Всего в мире коронавирусом заразились 219 583 человек, умерли — 8928 человек, поправились — 84 801 пациентов.