В Италии оштрафовали женщину за выгул черепахи

Жительницу Рима оштрафовали за прогулку с черепахой. Итальянские карабинеры остановили 60-летнюю женщину недалеко от её дома.
Они выслушали её объяснения, однако посчитали, что выгул пресмыкающегося не является обязательной процедурой. Женщину отправили домой со штрафом. Это уже не первый подобный случай в Италии. Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая отправилась на поиски морковки для своего домашнего кролика.
На сегодняшний день число летальных исходов от коронавируса в Италии превышает 20 тысяч.
Как передавал NEWS.ru, Россия предоставила помощь итальянской стороне 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса.
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