В Италии оштрафовали женщину за выгул черепахи

https://static.news.ru/photo/3d639844-7e4f-11ea-abe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительницу Рима оштрафовали за прогулку с черепахой. Итальянские карабинеры остановили 60-летнюю женщину недалеко от её дома.

Они выслушали её объяснения, однако посчитали, что выгул пресмыкающегося не является обязательной процедурой. Женщину отправили домой со штрафом. Это уже не первый подобный случай в Италии. Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая отправилась на поиски морковки для своего домашнего кролика.

На сегодняшний день число летальных исходов от коронавируса в Италии превышает 20 тысяч.

Как передавал NEWS.ru, Россия предоставила помощь итальянской стороне 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса.