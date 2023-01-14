В Италии опровергли сообщения о давлении в вопросах поставок оружия Киеву Минобороны Италии: Рим не испытывает давления из-за военной помощи Украине

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гуидо Крозетто

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что содержимое пакета военной помощи Украине определяется военным министерством. По его словам, пакет формируется в зависимости от запросов Киева, при этом Рим не подвергается давлению со стороны каких-либо стран, сообщает агентство Adncronos.

Я видел в СМИ информацию на тему ЗРК SAMP-T, которая полностью выдумана. Правительство в плане помощи Украине не подвергалось давлению со стороны кого-либо, в том числе США, — подчеркнул Крозетто.

Министр подтвердил, что 13 января переговорил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином. Разговор шел о вооружении, которое Италия предоставит для замены американской батареи в Словакии, уточнил Крозетто.

Он добавил, что в Министерстве обороны Италии пытаются формировать помощь Украине по ее запросам, полученным в последние месяцы. Также в расчет берется возможность поставить эффективные средств в короткие сроки.

Перечень вооружений, поставляемых Италией в Киев в качестве военной помощи, остается засекреченным.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что власти США начали давить на Италию в вопросе передачи Украине систем противовоздушной обороны. По информации издания, правительство страны в последнее время снизило темпы передачи Киеву вооружений, Вашингтон же пытается заставить Рим поставить на Украину зенитные ракетные комплексы SAMP-T.