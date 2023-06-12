В Милане 14 июня будет объявлен национальный траур в связи с кончиной экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони, в этот же день состоятся его похороны, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на заявление правительство страны. С 12 по 14 июня на всех госучреждениях в стране и на зданиях дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом будут приспущены флаги.
Национальный траур будет объявлен 14 июня 2023 года, в день, когда состоятся государственные похороны, — говорится в сообщении.
Похоронная церемония состоится в Кафедральном соборе Милана. Ее будет проводить архиепископ Милана Марио Дельпини. Ожидается, что похороны посетит президент Италии Серджо Маттарелла.
Фото: kremlin
Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год
Фото: kremlin
Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год
Фото: kremlin
Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год
Фото: Сергей Величкин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза»
Сильвио Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию. В клинике политику проводили химиотерапию. Всего он провел в больнице 45 дней, его выписали 19 мая.
Однако 9 июня политик снова попал больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.
Соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью экс-премьера принес глава российского государства Владимир Путин. Глава российского государства назвал Берлускони дорогим человеком, настоящим другом, а также патриархом итальянской политики, который пользовался высоким авторитетом на мировой арене.