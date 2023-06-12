В Милане 14 июня будет объявлен национальный траур в связи с кончиной экс-премьер-министра страны Сильвио Берлускони, в этот же день состоятся его похороны, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на заявление правительство страны. С 12 по 14 июня на всех госучреждениях в стране и на зданиях дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом будут приспущены флаги.