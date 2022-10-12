В Италии обвинили западные СМИ в искажении фактов о событиях на Украине Итальянский эксперт Орсини обвинил западные СМИ в искажении фактов о событиях на Украине

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Западные СМИ намеренно искажают информацию о конфликте на Украине, заявил итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини. Он добавил, что это делается с целью формирования определенного общественного мнения. по его словам, Запад всеми доступными ресурсами пытается убедить мир в том, что Россия якобы истощила все свои силы, передает ТАСС.

Западная пропаганда хочет заставить нас поверить, что Россия истощила все свои силы, чтобы подтолкнуть людей поддержать политику войны западного блока, во главе которого стоит президент США Джо Байден, — заявил Орсини.

Он отметил, что недавние удары российских сил на Украине прямо указывают на то, что Москва использует лишь ограниченную часть своего потенциала. Эксперт предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта со стороны западных стран может привести к ядерному противостоянию.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставки вооружений Киеву. Он призвал американское руководство перестать накачивать киевский режим смертоносными вооружениями. По словам дипломата, это лишь приведет к затягиванию конфликта.