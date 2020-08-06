В Италии общее число заразившихся коронавирусом превысило 249 тысяч

В Министерстве иностранных дел Италии сообщили, что число заразившихся коронавирусом превысило 249 тысяч. За последние сутки заболевание выявили ещё у 402 человек.
762 человека госпитализировали с симптомами заболевания. Количество точно установленных носителей COVID-19 увеличилось на 48.
В отделении интенсивной терапии лежат 42 тяжело больных. Ещё 49 человек находятся в домашней самоизоляции. У них болезнь протекает бессимптомно.
Новые случаи болезни не выявлены лишь в двух областях: Молизе и Базиликате,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru писал, что палата депутатов парламента Италии 29 июля 2020 года вслед за сенатом одобрила резолюцию в поддержку продления режима ЧС в стране в связи с пандемией COVID-19 до 15 октября 2020-го. Инициатором принятия документа является премьер-министр республики Джузеппе Конте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен