В Италии не исключили возможность использования вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/522b34c4-7f59-11eb-9c1b-96000091f725_660.jpg Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что в случае одобрения европейским и итальянским регуляторами вакцины от коронавируса «Спутник V» он готов обсудить с властями РФ вопрос о её использовании и даже производстве.

Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) говорят нам, что вакцина эффективна и надёжна, меня мало интересует, какова национальность учёных, которые над ней работали, в какой стране родилась эта идея. Я абсолютно открыт в отношении российской вакцины, как и других вакцин, которые могут появится в мире, — заявил в эфире телеканала Rai 3 Сперанца.

Он уточнил, что в Италии начали использовать вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna только после того, как ЕМА и Aifa одобрили их. Министр подчеркнул, что когда одобрение поступит и в отношении российской вакцины, Рим будет готов к сотрудничеству с Москвой, чтобы, «возможно, усилить и производство».

Главной задачей на глобальном уровне сейчас является максимально широкая вакцинация населения, и поэтому надо действовать на все 360 градусов. Так что не имеет никакого смысла возводить некие националистические барьеры, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V» для применения при чрезвычайных ситуациях. В ходе беседы были также затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.

Ранее Гебрейесус заявил, что мир приближается к моральной катастрофе, так как план по обеспечению жителей разных стран вакциной от COVID-19 на равных условиях находится под угрозой срыва. Он привёл статистику, в соответствии с которой жители 49 обеспеченных стран получили 39 млн доз вакцины от коронавируса, при этом в одном из беднейших государств сделали всего 25 прививок.