В Италии назвали виновного в диверсии на «Северных потоках» Итальянский политик Риццо заявил, что диверсию на «Северных потоках» совершил Запад

Фото: kustbevakningen

Лидер антисистемной политической партии «Суверенная и народная Италия» (СНИ) Марко Риццо заявил, что нападение на «Северные потоки» совершил Запад. Он добавил, что косвенно об этом говорит тот факт, что Швеция якобы засекретила расследование по поводу диверсии на трубопроводах. По его словам, «правда понемногу выходит наружу», передает РИА Новости.

Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу «Северного потока». Атаки совершены Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России, — рассказал Риццо

Политик при этом не уточнил, какая страна стала организатором данного акта.

Посол РФ в Дании Владимир Барбин ранее заявил, что Копенгаген пообещал предоставить российской стороне информацию о ходе расследования утечек на «Северных потоках». Дипломат добавил, что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии остались без удовлетворения со стороны датских властей.

При этом подробности расследования российской стороне до сих пор неизвестны. В настоящее время в расследовании произошедшего на «Северных потоках» участвуют Германия, Дания и Швеция.