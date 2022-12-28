В Италии назвали условие поставок вооружений Украине Минобороны Италии: поставки вооружений Украине не должны влиять на их запасы в Риме

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Гуидо Крозетто

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки вооружений Украине должны осуществляться по такому принципу, чтобы не истощали собственные запасы Рима. Киев просит помочь ему с защитой своего неба, но в Италии пока не составляли новый пакет военной помощи, рассказал он в интервью газете Il Messaggero.

Ракеты не продаются в супермаркете, это сложные системы, для производства которых требуется длительное время. Поэтому если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве, — пояснил министр.

При этом он выразил надежду, что украинский кризис скоро завершится. Крозетто считает, что Запад должен использовать для этого любые возможности, ведя диалог со всеми действующими сторонами. Особую роль в этом процессе может сыграть итальянский премьер-министр Джорджи Мелони, подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Гуидо Крозетто заявил, что последние решения руководства России не позволяют начать переговоры о достижении справедливого мира на Украине. По его мнению, целью Москвы является «продление конфликта». Крозетто также сообщил, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Италии будут по-прежнему засекречены.