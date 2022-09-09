В Италии назвали «справедливую» цену за газ из России Глава МИД Италии Ди Майо назвал цену за газ в €80 за МВт•ч справедливой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз должен ограничить закупочную цену за газ из России до €80 за МВт•ч, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Эта инициатива будет обсуждаться 9 сентября во время заседания министров энергетики ЕС, передает «Коммерсант».

Если Путин поднял цену на газ более чем до €270 за мегаватт-час, пора установить потолок, который говорит о том, что нельзя превышать €80, — заявил Ди Майо.

Ранее министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко заявил, что страна может потратить на импорт энергоресурсов в 2022 году на €60 миллиардов больше, чем в прошлом году. По его словам, это соответствует трем процентам ВВП. Отмечалось, что ежегодные затраты на импорт энергоресурсов после отказа от углеводородов из России увеличились с €43 миллиардов до €100 миллиардов

Президент итальянской Серии А по футболу Лоренцо Казини ранее заявил, что время работы освещения на итальянских футбольных стадионах сократится на 25–30% из-за энергетического кризиса и высоких цен на электроэнергию. Время работы прожекторов на стадионах будет сокращено до не более чем четырех часов в день матча.