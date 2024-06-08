В Италии назвали Макрона преступником из-за заявлений по Украине CS: вице-премьер Сальвини назвал Макрона преступником из-за заявлений по Украине

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, назвал президента Франции Эммануэля Макрона преступником и «опасным неуравновешенным типом», призвав его надеть каску и самому пойти на войну, пишет Corriere della Sera. Итальянский госслужащий высказался также и о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге.

Слова Макрона и генсека НАТО абсолютно ясные: когда кто-то предлагает бомбардировать и убивать в России, он — преступник, потому что приближает третью мировую войну, — сказал политик.

Ранее Сальвини уже заявлял, что Макрон является «разжигателем войны». Сальвини также уже предлагал французскому лидеру самому отправиться воевать на Украину и надеть каску, чтобы не злить итальянцев.

Уточним, что политик регулярно критикует Макрона и его политику, высказываясь за мир в регионе. В марте он утверждал, что Макрон опасен для Европы из-за его поддержки направления западных войск на Украину, и предлагал ему и его сторонникам психиатрическую помощь.