В Италии назвали города, которые Украина рискует потерять из-за НАТО IL Fatto Quotidiano: Украина может потерять Одессу и Харьков из-за расширения НАТО

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стремление Украины вступить в НАТО может обернуться для страны потерей сразу нескольких городов, написал журналист Алессандро Орсини в итальянской газете IL Fatto Quotidiano. По его словам, речь идет о Харькове, Сумах, Николаеве и Одессе.

Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. Украина может потерять контроль над несколькими городами. Речь идет о Харькове, Сумах, Николаеве и Одессе, — говорится в материале.

Орсини высказал мнение, что России пришлось расширить зону проведения специальной военной операции из-за нарушенного баланса сил в регионе — поставок западного оружия Вооруженным силам Украины и вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что Одесса может перейти под контроль российской армии, если Украина не согласится ни на какие условия для разрешения конфликта. По его словам, в случае продолжения боевых действий ВС России начнут движение на запад Украины. Он не исключил, что российские военные могут установить контроль также над Харьковом и Николаевом. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что как только РФ победит в конфликте, она установит контроль над всей территорией Украины к востоку от Днепра.