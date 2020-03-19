https://static.news.ru/photo/72acccc0-6a02-11ea-b74c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: © Igor Kritskiy/Global Look Press

Итальянские полицейские за неделю с 11 по 18 марта зафиксировали почти 52 тыс. случаев нарушения карантинных ограничений, введённых в связи со вспышкой коронавируса.

Число лиц, которых проверили с 11 по 18 марта, возросло до 1 226 169, на 51 892 человека были составлены протоколы о правонарушении, — цитирует РИА Новости сообщение МВД Италии.

Кроме того, полиция проверила более 116 тыс. торговых точек, приостановлена деятельность в 29 случаях, протоколы о нарушениях были составлены на 195 владельцев.

С 10 марта по 3 апреля в Италии действует запрет на перемещение граждан между населёнными пунктами и в их пределах без особой необходимости. Закрыты все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные объекты, пабы, запрещены все массовые мероприятия и въезд в страну для туристов. До 25 марта закрыты все торговые точки, бары и рестораны, кроме продовольственных магазинов, супермаркетов, аптек и газетных киосков.

В настоящее время в Италии зафиксировано более 35 тыс. случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 2978 человек. Почти у всех погибших были проблемы со здоровьем.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что нынешние карантинные меры будут продлены и после 3 апреля. По его словам, итальянцы не смогут сразу вернуться к нормальной жизни после того, как число случаев заражения коронавирусом пойдёт на спад. Систему удалось спасти от краха, но чрезвычайные меры необходимо и дальше соблюдать.