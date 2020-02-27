https://static.news.ru/photo/c9c9df14-5938-11ea-a236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press

В Ростуризме сообщили, что в настоящее время в Италии находятся порядка семи тысяч организованных туристов. Когда они вернутся в Россию, пока не уточняется.

Ведомство также рекомендовало прекратить продажу туров в Италию. Туристы, уже купившие туры, имеют право требовать возврата денег. Аналогичная рекомендация действует относительно туристических поездок в Китай, Иран и Южную Корею, где зафиксированы вспышки коронавируса, передаёт ТАСС.

По последним данным, в Италии подтверждены 453 случая заражения коронавирусом, 12 из них — с летальным исходом.

Ранее в Италии с коронавирусом госпитализировали 26-летнюю украинку. Инфицированная находится в изоляции в больнице Неаполя. Контактировавших с ней людей поместили на карантин. В течение нескольких дней у девушки была высокая температура, из-за этого она обратилась к врачам, писал NEWS.ru.